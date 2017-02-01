صاحب السمو: بذل الجهود للحفاظ على الحياة البرية والبحرية من جميع التعديات

بحفظ الله ورعايته يغادر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن اليوم الأربعاء متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك لحضور المهرجان السنوي لسباق الهجن ضمن نشاط المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31) والذي سيقام بالعاصمة الرياض.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

الى ذلك، استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ ناصر المحمد.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان رئيس الجمعية الكويتية للبيئة وجدان العقاب وأعضاء الجمعية حيث أطلعوا سموه على أنشطة الجمعية التطوعية في الحد من تأثير التجاوزات البيئية على الحياة الفطرية والنباتية ورصد الطيور المهاجرة والمقيمة في البيئة البرية للحفاظ عليها من الانقراض وذلك من خلال ما يقدمه الشباب من جهد تطوعي بتقديم البرامج التثقيفية والتدريبية بالتعاون مع العديد من المنظمات العالمية لحماية الحياة الفطرية والطبيعية.

وقد أشاد سموه بما يقدمه أبناؤه وبناته من أعمال تطوعية لاسيما فيما يخص المجال البيئي والتعاون ببذل الجهود للحفاظ على الحياة البرية والبحرية من جميع التعديات والمخاطر التي تهددها، متمنيا سموه لهم مزيــدا مــن التقدم والسداد.

حضر المقابلة المستشار بالديوان الأميري الفريق خالد بودي.