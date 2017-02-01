بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر مع مدير لجنة الدفاع البرلمانية البنغلاديشية اللواء متقاعد محمد شوبيد علي أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.
وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحافي ان الفريق الخضر استقبل اللواء متقاعد شوبيد والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد، وتم بحث أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها بين البلدين الصديقين.
حضر اللقاء معاون رئيس الأركان لهيئة العمليات والخطط اللواء الركن أحمد عبدالوهاب العميري ومعاون رئيس الأركان لهيئة الإدارة والقوى البشرية اللواء الركن خالد مضحي الشمري.