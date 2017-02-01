وزعت جمعية الهلال الأحمر الكويتية أمس الثلاثاء مساعدات إغاثية على 400 أسرة سورية لاجئة في منطقة «الرويشد» الأردنية بالقرب من الحدود السورية العراقية في إطار حملة إغاثية أطلقتها الجمعية بالمنطقة.

وقال رئيس الفريق الميداني للجمعية خالد الزيد لـ «كونا» إن الجمعية وزعت المواد الغذائية الأساسية والتمر والبطانيات والملابس على هذه الأسر السورية التي يعيش أغلبها بالخيام العشوائية.

وأضاف الزيد أن الجمعية تتعاون مع الهلال الأحمر الأردني لحصر أسماء أفراد والأسر الأكثر احتياجا للمساعدات عبر مفوضين مختصين في كل منطقة ومن خلال هذا الإجراء يتم تحديد نوع الاحتياجات وبرامج التوزيع.

وأوضح أن هذه الخطوة مكنت فرق الجمعية من الوصول إلى مختلف المحافظات والمناطق الأردنية مؤكدا التزام «الهلال الأحمر الكويتي» «المطلق والمستمر» بتقديم المساعدات الإغاثية للاجئين السوريين. وأكد في هذا الصدد حرص الجمعية على بذل مزيد من الجهد مستقبلا للاستجابة للاحتياجات الإغاثية والإنسانية «الأكثر إلحاحا» بالتعاون مع كل الشركاء المعنيين بشؤون اللاجئين السوريين في البلدان التي تستضيفهم كافة.

وثمن الزيد عطاءات المتبرعين من أهل الكويت والتي كانت «سببا رئيسيا» في إسعاد اللاجئين السوريين بمختلف شرائحهم عبر تزويدهم بأبسط متطلبات العيش الكريم.

وأشاد بجهود الشباب المتطوعين من الجمعية الذين كانوا «مثالا للشباب الكويتي الملتزم الساعي دائما إلى إبراز الوجه الحضاري للكويت في ميدان العمل التطوعي والإنساني» لافتا إلى أنهم «عنصر أساسي ومركزي» في إنجاح عملية توزيع المساعدات على الأشقاء اللاجئين السوريين.