بحفظ الله ورعايته غادر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن عصر اليوم متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك لحضور المهرجان السنوي لسباق الهجن ضمن نشاط المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31) والذي سيقام بالعاصمة الرياض.

وقد كان في وداع سموه على أرض المطار نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد و رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ جابر المبارك و رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح.

وبمعية سموه وفد رسمي يضم كلا من الشيخ جابر العبدالله و الشيخ فيصل المحمد و نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد والشيخ ناصر المحمد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ومدير مكتب أمير البلاد أحمد فهد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأميري يوسف حمد الرومي.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.