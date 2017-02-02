بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا الصديقة، أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد الأفريقي، وذلك خلال قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها العادية الثامنة والعشرين المنعقدة في أديس أبابا، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد ولجمهورية غينيا وشعبها الصديق كل الرقي والازدهار.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ألفا كوندي، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد الإفريقي، متمنيا له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة لأخيه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة، أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه نائبا لرئيس الاتحاد الأفريقي خلال قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها العادية الثامنة والعشرين المنعقدة في أديس أبابا، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد سائلا المولى جل وعلا أن يديم على فخامته موفور الصحة والعافية وان يحقق للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لفخامته.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة للرئيس بوتفليقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه نائبا لرئيس الاتحاد الأفريقي متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

هذا، وبعث صاحب السمو ببرقية تهنئة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لمفوضية الاتحاد الأفريقي وذلك خلال قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها العادية الثامنة والعشرين المنعقدة في أديس أبابا، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد.



وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى موسى فقي محمد، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لمفوضية الاتحاد الأفريقي متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.