أشاد سفير الجزائر لدى الكويت عبدالحميد عبداوي بجهود الكويت الانسانية وما تقدمه من مساعدات لكل الدول المحتاجة ما جعلها منارة للعمل الانساني، معتبرا ان هذا يؤكد اصالة شعبها الذي جبل على حب الخير والاحسان والعطاء.

وقال عبداوي في تصريح لـ «كونا» أمس عقب زيارته الى جمعية الهلال الاحمر الكويتي ان الجمعية أصبحت منارة للانسانية بما قدمته على مدار السنوات الماضية وما زالت تقدمه من مساعدات إنسانية وإغاثية للدول التي تتعرض للكوارث الطبيعية او من صنع الانسان.



وثمن جهود الجمعية وما تقدمه من مساعدات انسانية عاجلة للدول المنكوبة، لافتا الى ان الجمعية تتابع كل احداث العالم وتلبي النداءات الانسانية في تقديم يد العون والمساعدة للمتضررين.

وذكر انه اطلع خلال الزيارة على الجوانب الإنسانية التي تعنى بها الجمعية على المستويين المحلي والدولي وما تقوم به من جهود إغاثية في كثير من المناطق المتضررة في العالم.

وقال عبداوي انه بحث السبل الكفيلة بتعزيز جهود الجمعية مع الهلال الاحمر الجزائري وتوثيق الصلات وترقية مجالات الشراكة مع الجهات المختصة بالشأن الإنساني في بلاده.

من جانبه، قال المدير العام للجمعية بالوكالة عبدالرحمن العون في تصريح مماثل لـ«كونا» ان تجاوب الهلال الاحمر الكويتي مع الجهود الإقليمية والدولية التي تبذل لتخفيف معاناة الشعوب يعبر عن البعد الإنساني الذي أتاح للجمعية أن تبسط أكفها بالخير في مناطق عديدة في أنحاء العالم.



وشدد على ان ذلك يتم دون النظر إلى اختلاف الجنس أو الدين أو العرق في إطار من التضامن الإنساني المجرد من أي هدف أو مصلحة.

وثمن الدعم الذي تحظى به الجمعية من الحكومة باختلاف اماكن وأوقات التنفيذ تقديرا للجهود الإنسانية والإغاثية المتنوعة والعمل الجبار في سبيل الرقي بهذه الجهود التي تواكب توجهات القيادة السياسية.



واوضح العون انه استعرض خلال اجتماعه مع السفير الجزائري اهم الاعمال والتحركات الانسانية الكويتية لاغاثة ومساعدة الدول في مجالات المساهمات الحكومية والمساعدات الانسانية والاغاثية والمساعدات الطبية.