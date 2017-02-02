برعاية وحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر، أقيم صباح أمس في كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة، الحفل الختامي لمشروع (تأهيل القيادات الوسطى) تحت اشراف هيئة التعليم العسكري وبالتعاون مع مركز الانفراد للاستشارات الإدارية والتدريب.

وقد استهل الحفل بكلمة لمدير معهد الانفراد للتدريب الأهلي العقيد الركن متقاعد عبدالمحسن لافي الشمري رحب من خلالها برئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر والحضور، ووضح أهمية مثل هذه الدورات التي تهدف الى إكساب الشريحة المستهدفة المهارات القيادية بإدارة العمل وتنظيم الوقت وتحديد الأولويات واتخاذ القرارات وتوحيد المفاهيم الحديثة لتتمكن من إنجاز العمل باحترافية عالية، كما تخلل الحفل إلقاء محاضرتين بعنوان «الجغرافيا السياسية» و«الحرب السيبرانية».

و قام رئيس الأركان في نهاية الحفل بتكريم القائمين على المشروع.

وفي ختام الحفل نقل الخضر تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، مؤكدا أهمية مثل هذه الدورات التي تسعى إلى تطوير مهارات وقدرات القادة العسكريين لتكون لهم خير معين في تحمل المسؤوليات الجسام التي تلقى على عاتقهم، ومتمنيا لهم التوفيق والنجاح في عملهم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين.

حضر الحفل نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله نواف الصباح، وأعضاء مجلس الدفاع وعدد من كبار ضباط الجيش.

من جهة أخرى، وصلت البلاد عصر امس وزيرة دفاع الجمهورية الايطالية الصديقة السيدة روبيرتا بينوتي والوفد المرافق لها.

وكان في استقبالها بقاعدة علي السالم الجوية رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر ومعاون رئيس الأركان لهيئة العمليات والخطط اللواء الركن احمد عبدالوهاب العميري وآمر القوة الجوية اللواء ركن طيار عبدالله يعقوب الفودري وعدد من كبار الضباط.