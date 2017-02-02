صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد يتابع سباق الهجن ضمن نشاط المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31)

المهرجان كرّم ثلاث شخصيات سعودية بمنحهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى تقديراً لريادتهم وجهودهم كل في مجاله وما أسدوه لوطنهم من جهد وإبداع

صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز



بحفظ الله ورعايته عاد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن مساء أمس الاربعاء قادما من المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بعد حضور المهرجان السنوي لسباق الهجن ضمن نشاط المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 31».



وكان في استقبال سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح.



وقد كان في معية سموه وفد رسمي ضم كلا من الشيخ جابر العبدالله والشيخ فيصل السعود ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ومدير مكتب صاحب السمو الأمير السفير أحمد فهد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأميري يوسف الرومي.

خادم الحرمين الشريفين و صاحب السمو الامير خلال افتتاح مهرجان «الجنادرية 31»



رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.



وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حضر والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر امس فعاليات المهرجان السنوي لسباق الهجن ضمن نشاط المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31) وذلك بالعاصمة الرياض.



حيث افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المهرجان في الرياض بحضور سموه.

خادم الحرمين الشريفين مع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال افتتاح مهرجان «الجنادرية 31»



صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد يتابع فعاليات المهرجان السنوي لسباق الهجن خادم الحرمين الشريفين يمنح وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى الى الاعلامي عبد الرحمن الشبيلي بحضور صاحب السمو

خادم الحرمين الشريغين مكرما الفنانة التشكيلية صفية بنت سعيد بن زقر صاحب السمو الأمير خلال تكريم المتسابقين صاحب السمو الامير مصافحا سمو ولي العهد قبيل مغادرته البلاد

صاحب السمو الامير مصافحا مرزوق الغانم قبيل مغادرته البلاد خادم الحرمين مصافحا الشيخ جابر العبد الله سمو الشيخ ناصرالمحمد مصافحا خادم الحرمين

صاحب السمو مصافحا الشيخ جابر المبارك لدى عودة سموه سمو الأمير مصافحا السفير السعودي د. عبدالعزيز الفايز سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ ناصر صباح الأحمد في مقدمة مستقبلي صاحب السمو



وتشارك في المهرجان الكويت والبحرين والإمارات وقطر وسلطنة عمان إضافة إلى مصر التي تحل ضيف شرف على دورة هذا العام.

الشيخ جابر العبدالله وسمو الشيخ ناصرالمحمد خلال مشاركتهما في المهرجان



وتعد المهرجانات الوطنية للتراث والثقافة التي ينظمها الحرس الوطني في الجنادرية كل عام مناسبة تاريخية في مجال الثقافة ومؤشرا عميقا للدلالة على اهتمام القيادة السعودية بالتراث والثقافة والتقاليد والقيم العربية الأصيلة.



ومن أبرز أنشطة المهرجان سباق الهجن إضافة إلى «العرضة» وهو فن حربي كان يؤديه أهالي نجد بعد الانتصار في المعارك وذلك قبل توحيد المملكة عندما كانت الحروب سائدة في الجزيرة العربية.



كما يشمل المهرجان إقامة معارض للفنون والمشغولات والحرف اليدوية إضافة إلى الأمسيات والمحاضرات والندوات الفكرية والثقافية التي يشارك فيها خبراء ومتخصصون من مختلف دول العالم تتناول قضايا إقليمية ودولية تتعلق بالشأن الثقافي والسياسي والاقتصادي إضافة الى تسليط الضوء على «رؤية المملكة 2030».



ويكرم المهرجان هذا العام ثلاث شخصيات سعودية هي المصرفي أحمد محمد علي والإعلامي عبدالرحمن الشبيلي والفنانة التشكيلية صفية بنت سعيد بن زقر بمنحهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى تقديرا لريادتهم وجهودهم كل في مجاله وما أسدوه لوطنهم من جهد وإبداع.



كما حضر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه مأدبة عشاء أقامها أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة اقامة فعاليات المهرجان السنوي لسباق الهجن ضمن نشاط المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 31».



عقب ذلك، غادر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بعد حضور المهرجان السنوي لسباق الهجن ضمن نشاط المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 31».



وكان في وداع سموه على أرض المطار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ ثامر الجابر وأعضاء السفارة.



رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

الشيخ فيصل السعود والشيخ مشعل الاحمد مع عدد من الحضور الشيخ صباح الخالد مصافحا خادم الحرمين الشريفين الشيخ فيصل السعود يتابع السباق

الشيخ محمد العبدالله والسفير أحمد فهد الفهد والشيخ ثامر الجابر خلال متابعة المهرجان

و كان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه وصل عصر امس إلى العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك لحضور المهرجان السنوي لسباق الهجن ضمن نشاط المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 31».



وكان في استقبال سموه على أرض المطار أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ ثامر الجابر وأعضاء السفارة.



رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.



وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه غادر أرض الوطن عصر متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك لحضور المهرجان السنوي لسباق الهجن ضمن نشاط المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 31» والذي سيقام بالعاصمة الرياض.



وقد كان في وداع سموه على أرض المطار سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح.



وبمعية سموه وفد رسمي يضم كلا من الشيخ جابر العبدالله والشيخ فيصل السعود ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ومدير مكتب صاحب السمو الأمير أحمد فهد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأميري يوسف الرومي.



رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

جانب من السباق





