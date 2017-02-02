بحث سفيرنا لدى نيجيريا د.عبدالعزيز الشراح مع حاكم ولاية النيجر أبوبكر ساني بيللو سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما مع ولاية النيجر.

وقال السفير الشراح في تصريح صحافي امس ان حاكم ولاية النيجر أبوبكر ساني بيللو أشاد خلال اللقاء بالدعم الذي تقدمه الكويت لبلاده معربا عن تطلعه لزيارة الكويت في القريب العاجل. وأضاف الشراح ان بيللو دعا المستثمرين الكويتيين الى اقامة مشاريع انمائية وحيوية في نيجيريا والمساهمة في انعاش الاقتصاد من خلال خلق فرص عمل جديدة، مؤكدا ان اقتصاد بلاده يمر بفترة عصيبة.

وقال ان نسبة البطالة ارتفعت في نيجيريا بصورة كبيرة خلال السنتين الماضيتين، مما أدى الى مشاكل في الأوضاع الداخلية.

ولفت سفيرنا لدى نيجيريا ان حاكم ولاية النيجر تطرق خلال اللقاء الى الأوضاع الأمنية داخل بلاده والأعمال «الإجرامية» التي تقوم بها جماعة «بوكوحرام» من قتل وخطف للناس الأبرياء في نيجيريا على الرغم من الآلية الجديدة التي وضعها الرئيس للمحافظة على الأمن.