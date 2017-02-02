بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية شكر لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص الشكر والتقدير على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة اللذين حظي بهما سموه والوفد المرافق خلال حضور سموه المهرجان السنوي لسباق الهجن والذي أقيم بمدينة الرياض ضمن نشاط المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 31» معربا سموه عن بالغ سروره باللقاء الذي جمعه بأخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وبأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وإخوانه ممثلي قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة والتي سادتها روح الأخوة والمودة المجسدة لأواصر العلاقات التاريخية التي تربط دول وشعوب مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مشيدا سموه بما تميز به المهرجان من حسن تنظيم وإعداد وما تخلله من عروض شيقة لسباق الهجن.

مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.