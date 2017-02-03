غادر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية البلاد صباح أمس الخميس الشيخ صباح الخالد متوجها إلى عاصمة دولة الإمارات العربية الشقيقة (أبوظبي) لترؤس وفد الكويت المشارك في أعمال الخلوة الوزارية العربية الثانية.

ويضم وفد الكويت المشارك في أعمال الاجتماع كلا من مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وسفيرنا الكويت لدى دولة الإمارات العربية الشقيقة السفير صلاح البعيجان ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير عزيز الديحاني ومندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد البكر.

وكان في وداع الخالد على أرض المطار مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.