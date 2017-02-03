التقى رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية المستشار في الديوان الأميري د.عبدالله المعتوق الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس وهنأه على توليه مسؤولية المنظمة.

وقال د.المعتوق في تصريح لـ «كونا» أمس إنه نقل خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد للأمين العام للأمم المتحدة غوتيريس وأبلغه دعوة شفهية لزيارة الكويت.

وأشاد المعتوق بالعلاقات القوية التي تربط الكويت بالأمم المتحدة مؤكدا دعم الكويت لجهود المنظمة الدولية ومساعيها، مشيرا إلى أنه بحث خلال اللقاء العديد من القضايا واهمها القضايا الانسانية.