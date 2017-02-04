أشاد سفيرنا لدى كــوريـــا الجنوبيــة بـــدر العوضي بالعلاقات التي تربط الكويت وسيئول، مؤكدا حرص البلدين على تطويرها وتعزيزها بمختلف المجالات ولاسيما الاقتصادية والتجارية.

جاء ذلك خلال مباحثات اجراها السفير العوضي مع وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية جو هيونغ هوان في العاصمة سيئول وذلك بمناسبة زيارته المرتقبة للكويت.

وذكرت السفارة في بيان امس ان مباحثات الجانبين تركزت على سبل تطوير التعاون الوثيق وضرورة الحفاظ على العلاقات التجارية والاقتصادية وتقويتها تنفيذا للارادة السياسية لقيادتي البلدين.

واكد الجانبان ان هناك حرصا مشتركا على تطوير التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والنفط وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

ورحب السفير العوضي بالزيارة المرتقبة للوزير الكوري، مؤكدا انها ستخرج بنتائج ايجابية تسهم في تقوية العلاقات الكويتية الكورية وتعميقها.

يذكر ان العلاقات الكويتية ـ الكورية شهدت في السنوات الاخيرة تطورا مطردا عقب الزيارات الرسمية المتبادلة لكبار المسؤولين في كلا البلدين وتوجت بتوقيع عدد من الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية والتنموية.

واتفق البلدان في ختام زيارة رسمية قام بها سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الى سيئول في الثامن من مايو الماضي على أهمية زيادة وتطوير التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

كما اتفقا على ان رؤية الكويت 2035 بموجب مبادرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ستفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك من أجل تحقيق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية.

وعرضت الكويت خلال الزيارة تصوراتها لما تقوم به من جهود لتفعيل حركة الاقتصاد الكويتي وتنويع مصادره كما قدمت شرحا للخطط التنموية قصيرة المدى 2020 وطويلة المدى 2035، معربة عن أملها أن يكون للجانب الكوري دور فعال ومتميز في تنفيذ هاتين الخطتين.

وتعد كوريا الجنوبية أكبر شريك تجاري للكويت، إذ تصدر البلاد أكثر من 400 ألف برميل من النفط يوميا إلى سيئول لتحل بذلك في المرتبة الأولى لناحية صادرات الكويت النفطية في حين وصلت نسبة واردات الكويت من كوريا الجنوبية إلى ما نسبته 70% عامي 2013 و2014 نتيجة برامج التنمية الهائلة وتطور جودة المنتج الكوري.

ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى شهر نوفمبر 2015 إلى 20 مليار دولار (الدولار يساوي 0.300 دينار) معظمها واردات نفطية من الكويت إلى جانب بعض الصادرات الكورية في مجال الاتصالات والأجهزة الكهربائية والسيارات.