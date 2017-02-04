رفع رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية عمار العجمي بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جموع العاملين في شركة البترول الوطنية وعمال القطاع النفطي أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد بمناسبة الذكرى الـ 11 لتولي سموه مقاليد الحكم في البلاد.

وقال العجمي ان الكويت في عهد سموه تشهد ازدهارا وتنمية على كل الاصعدة بفضل التوجيهات الحكيمة لسموه ومناخ الحرية والأمن والامان والاستقرار الذي تحقق بفضل سياسات سموه الحكيمة.

واكد العجمي ان سمو الامير قاد البلاد الى بر الأمان، خاصة اننا نقع وسط محيط جغرافي ملتهب ومليء بالمخاطر والصعاب وتحقق ذلك بفضل حكمة سموه حيث يعرف العالم اجمع مدى قدرته على قيادة الامور بحنكة سياسية فريدة، لذلك فسموه ربان ماهر يقود سفينة الوطن بكل حكمة واقتدار.

واكد العجمي انه ليس بغريب ان يتم تقليد سموه قائدا للإنسانية وان تكون الكويت في عهد سموه دولة الانسانية لما لسموه والشعب الكويتي الأصيل من اياد بيضاء في كل مكان في هذا العالم.

وختم العجمي تصريحاته داعيا الله عز وجل ان يديم على بلدنا الحبيب الكويت نعمة الأمن والامان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي عهده الامين.