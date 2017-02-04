أشاد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق يان كوبيش بمستوى التعاون والتنسيق بين الكويت والعراق لحل ملف المفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية المفقودة ابان الاحتلال العراقي في عام 1990.

جاء ذلك خلال جلسة إحاطة عقدها مجلس الأمن بالأمم المتحدة اطلع كوبيش خلالها المجلس على التقرير الـ 13 بشأن ملف المفقودين الكويتيين ورعايا الدولة الثالثة والممتلكات الكويتية المفقودة في العراق.

وقال كويبش ان «هناك اعدادا متزايدة من الشهود قدموا للإدلاء بما لديهم من معلومات في هذا الملف»، مؤكدا انه بالنظر إلى التحديات الإقليمية فإن العلاقات «القوية والديناميكية الإيجابية» بين الكويت والعراق قد أدت إلى تعاون وتنسيق أفضل وتعزيز لإجراءات الثقة من اجل التحقيق التقدم المنشود في تلك القضية.

وأضاف ان الحكومة العراقية تبذل جهودا «سباقة واستثنائية» في لحل ازمة المفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية سعيا لتحقيق نتائج في هذا الملف.

وفيما يتعلق باستعادة التراث الكويتي المفقود، قال كويبش إنه تم العثور على أكثر من 6 آلاف كتاب كويتي صنفت من مكتبتي جامعتي الكوفة وبابل بالعراق، مؤكدا أنه يجري إعداد تلك الكتب لتسليمها رسميا إلى الكويت، وأشار إلى أن الأمن العراقي صادر ما يعتقد أنها مخطوطة قديمة سرقت من متحف الكويت.

وعلق المسؤول الأممي بالقول: «هذا يعطينا الأمل بأن النهج السليم المدعوم بجهود دؤوبة يمكن أن يؤدي إلى العثور على باقي الممتلكات الكويتية خاصة الأرشيفات الوطنية».

وشدد المسؤول الدولي على ضرورة ان يواصل العراق السعي بنهج «مبتكر ومتعدد الأبعاد» من اجل الوفاء بالتزاماته الدولية في هذا الملف.