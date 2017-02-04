أكد نائب رئيس الهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية سليمان الشاهين اهمية تعزيز وحدة التعاون الخليجي المشترك على مختلف الأصعدة.

وأوضح الشاهين في تصريح لـ «كونا» عقب ختام اجتماع الهيئة في دورتها الـ 20 ان الاجتماع بحث عددا من الملفات المهمة التي تعنى بتعزيز وحدة التعاون الخليجي في كافة المجالات اضافة الى اطر التعاون الاستراتيجي الخليجي الأفريقي وتوسيع مجالات الصداقة والمعرفة وتبادل المصالح لاسيما ان عددا كبيرا من الدول العربية يقع في قارة افريقيا.

وأضاف ان الاجتماع بحث ايضا ملف تمكين المرأة الخليجية وتعزيز مساهماتها في مختلف المستويات، مشيرا في هذا الخصوص الى ان الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة ترأست اجتماع الهيئة الحالي، وهو ما يعكس ايمان دول المجلس بقدرات المرأة الخليجية.

وبين ان الاجتماع بحث كذلك ملف شبكات التواصل الاجتماعي بين الأهمية والمحاذير، معربا عن امله في ان يحقق الاجتماع نتائجه المرجوة من اجل تعزيز العمل الخليجي المشترك وتحقيق التنمية التي سعى اليها الآباء المؤسسون.

وشارك في الاجتماع وفد من الكويت كأعضاء في الهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى وهم عبدالله بشارة وناصر الروضان ود.عبدالمحسن جمال.

يذكر ان الهيئة الاستشارية التي تتخذ من سلطة عمان مقرا لها يبلغ عدد اعضائها 30 عضوا بواقع خمسة اعضاء من كل دولة من دول مجلس التعاون، وهي تعنى بالموضوعات التي تكلف بها من قبل المجلس الاعلى بهدف دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك.