بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية الصديقة مايثريبالا سيريسينا عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية الصديقة مايثريبالا سيريسينا ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.