أعرب مندوبنا الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم أمس عن ترحيب الكويت بالزيارة الرسمية التي سيقوم بها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد إلى البلاد في السابع من فبراير الجاري.

وأوضح السفير الغنيم في تصريح لـ «كونا» أن هذه الزيارة تلبي دعوة رسمية من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد تجسيدا للعلاقة الوثيقة التي تربط الكويت بجميع المنظمات الإنسانية الدولية بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مشددا على سعي الكويت الدؤوب للاستفادة من برامج التدريب وورش العمل التي تنظمها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل بناء القدرات وتطوير المهارات في مجالات حقوق الإنسان.

واستعرض السفير الغنيم الإنجازات التي حققتها الكويت على صعيد التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان في السنوات القليلة الماضية والتي تم توثيقها في سجلات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على متانة العلاقة بين المفوضية والكويت.

وذكر ان من ثمار تلك العلاقة الدعوة المفتوحة التي وجهتها الكويت لمقرري مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث زارت الكويت المقررة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر في النصف الثاني من العام 2016 والمقررة المعنية بمكافحة الرق المعاصر الى جانب زيارة الفريق العامل المعني بالمرأة إلى الكويت في ديسمبر 2016.

ولفت الغنيم الى ان الكويت وفت بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير المستحقة إلى هيئات حقوق الإنسان الدولية حيث ناقشت في عام 2016 المنصرم تقريرها الوطني الثاني أمام اللجنة المعنية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأضاف انه تم في نفس العام مناقشة تقرير الكويت الدوري الثالث للجنة المعنية بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

وأكد ان الكويت ستستمر في تقديم تقاريرها في الأوقات المحددة لها في الأشهر القليلة المقبلة حيث ستقدم تقريرها الدوري المقدم الى لجنة القضاء على التمييز العنصري في يوليو المقبل.