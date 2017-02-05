قام رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر بزيارة القطع البحرية من الأسطول البحري الصيني بميناء الشويخ أول من أمس، وكان في استقباله قائد الأسطول الصيني اللواء باي يوبنق وعدد من ضباط الأسطول.



واستمع الخضر الى ايجاز مفصل عن الأسطول ومدى جاهزيته القتالية وتجهيزاته الفنية، وبعدها قام بجولة على القطع البحرية واطلع على جاهزيتها وتسليحها.



وفي ختام الزيارة، اعرب عن عمق العلاقات بين البلدين الصديقين وتعزيز التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات لرفع المستوى التدريبي بين القوة البحرية الكويتية والقوة البحرية الصينية.



الجدير بالذكر أن زيارة الاسطول البحري تأتي للمشاركة بالاحتفالات الوطنية ورافقه معاون رئيس الأركان لهيئة العمليات والخطط اللواء الركن أحمد العميري وآمر القوة البحرية اللواء الركن بحري خالد الكندري وعدد من ضباط القوة البحرية.