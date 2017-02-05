أكد عميد السلك الديبلوماسي سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح أمس أهمية أعمال اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومخرجاتها في تعزيز العمل الخليجي.

وقال السفير عزام خلال لقائه أعضاء الوفد الكويتي في اللجنة الاستشارية ان مجلس التعاون أضحى ركيزة أساسية في استقرار المنطقة لما يتمتع به من ديناميكية وتطور مستمر بما يتواءم مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأشاد بدور اللجنة في تطوير منظومة العمل الخليجي لتحقيق المزيد من التنمية لشعوب دول المجلس وحرصها على طرح الرؤى التي تساهم في تحقيق مصالح منظومة مجلس التعاون الذي سيكون له دور كبير في تحصين المنطقة من أي توترات محتملة.

يــذكـــر ان اللــجـنــة الاستشارية عقدت اجتماعها أخيرا في مملكة البحرين بمشاركة الوفد الكويتي الذي تمثل في نائب رئيس اللجنة سليمان ماجد الشاهين وعضوية كل من عبدالله بشارة وناصر الروضان وعبدالمحسن جمال.