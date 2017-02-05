تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد،أقيم مساء أمس مهرجان الكويت الدولي للجواد العربي 2017 (البطولة الدولية السادسة) وذلك بمركز الجواد العربي (بيت العرب).

وقد أناب سموه لحضور المهرجان المستشار بالديوان الأميري الفريق خالد بودي.

هذا وكان في استقبال ممثل سموه رئيس مجلس الأمناء علاء حمد الرومي وأعضاء مجلس الأمناء.

وبدأ المهرجان بالنشيد الوطني ثم ألقى ممثل سموه كلمة أكد فيها فخره واعتزازه الكبيرين بتمثيل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لحضور هذا المهرجان التراثي الكبير والذي يشهد حضورا مميزا من داخل وخارج دولة الكويت، مشيدا بالتنظيم المميز للمهرجان من قبل (بيت العرب) والقائمين عليه وبتعاون جميع ملاك ومربي الخيل مع المنظمين ما أدى إلى نجاح المهرجان الذي حظي بمتابعة جماهيرية غفيرة من عشاق هذا الموروث الشعبي.

بعدها بدأ عرض الخيول المشاركة في البطولة واستعراض النتائج من قبل لجنة التحكيم، كما قام ممثل سموه بتوزيع الجوائز على الفائزين بالبطولة.