بحضور صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ورئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك تم بقصر بيان ظهر اليوم التوقيع على اتفاقية بين دولة الكويت وجمهورية كرواتيا الصديقة كما يلي:

اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كرواتيا بشأن الإعفاء المتبادل للتأشيرات لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة وقعها عن حكومة دولة الكويت نائب وزير الخارجية خالد الجارالله وعن حكومة جمهورية كرواتيا توميسلاف بوشناق سفير فوق العادة مفوض لجمهورية كرواتيا لدى دولة الكويت.