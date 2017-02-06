أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أول من أمس عن ادانة واستنكار الكويت الشديدين للهجوم الإرهابي الذي تعرضت له دورية عند مدخل متحف اللوفر وسط باريس امس الجمعة.

وأكد المصدر في بيان لـ «كونا» وقوف الكويت الى جانب جمهورية فرنسا الصديقة وتأييدها في جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على امنها وصيانة استقرارها.

وجدد تأكيده على موقف الكويت الثابت والمبدئي الرافض للإرهاب والعنف، داعيا المجتمع الدولي الى مضاعفة الجهود للتخلص من هذه الظاهرة الخطيرة لتنعم الشعوب بالأمان والعالم بالاستقرار.

وكانت الشرطة الفرنسية أعلنت أول من أمس أن جنديا فرنسيا اصيب بجروح طفيفة بعد تعرضه لهجوم نفذه مسلح ضد دورية لمكافحة الإرهاب في متحف اللوفر وسط باريس.

وأوضح المسؤول في الشرطة الفرنسية ميشال كادو في تصريحات تلفزيونية ان احد عناصر الدورية تمكن من اطلاق النار على المسلح ما ادى الى اصابته بجروح خطيرة نقل على اثرها الى المستشفى.