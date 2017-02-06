تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م.الشيخ خالد الجراح بمناسبة الذكرى الـ 11 لتولي سموه ولاية العهد أعرب فيها باسمه ونيابة عن جميع منتسبي وزارة الداخلية عن أسمي آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.
وقال الجراح في تهنئته: نتضرع إلى الله عز وجل أن يعيد الذكرى بعد الذكرى وسموكم ينعم بالصحة وتمام العافية لتستمر مسيرة سموكم بالإنجاز والعطاء والمحبة سندا وعونا لراعي نهضتنا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. حفظ الله الكويت من كل سوء ومكروه وأدام على وطننا أمنه واستقراره وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لصاحب السمو وسمو ولي العهد.