بحث سفيرنا لدى السودان بسام القبندي مع رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر أمس أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف مجالات التعاون المشترك.

وقال السفير القبندي في تصريح لـ «كونا» انه ناقش مع عمر خلال لقاء أوجه التعاون المشترك في المجال التشريعي خاصة نظرا لما يمتلكه البلدان من تجربة ديموقراطية «راسخة» وعمل نيابي «عريق»، مؤكدا أهمية دور العمل النيابي باعتباره مكملا لدور الديبلوماسية الرسمية في دفع العلاقات وتعزيزها والارتقاء بها نحو تحقيق المصالح المشتركة للبلدين ولشعبيهما.

وأعرب عن الأمل بأن تشهد العلاقات بين المؤسسات التشريعية في البلدين المزيد من التواصل والتعاون وتبادل الزيارات والخبرات بما يخدم العلاقات المتنامية بين البلدين في ظل الرعاية الكريمة التي تحظى بها من صاحب السمو الأمير والرئيس السوداني عمر البشير.

من جانبه، أشاد عمر بالأداء «المتميز» لمجلس الأمة، معتبرا إياه «واحدا من أقوى المؤسسات التشريعية في المنطقة العربية»، معربا عن ترحيبه بتعزيز العلاقات السودانية - الكويتية في المجال التشريعي.