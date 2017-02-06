أشاد وزير خارجية تنزانيا أوغستين ماهيغا بالعلاقات الثنائية مع الكويت، مشددا على ضرورة تعزيزها في المجالات كافة والارتقاء بها الى مستوى الطموح.

وقالت سفارتنا لدى تنزانيا في بيان تلقت «كونا» نسخة منه أمس ان السفير جاسم الناجم سلم وزير خارجية تنزانيا رسالة خطية من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.



وذكر البيان ان الوزير ماهيغا أثنى على التواصل المستمر مع أخيه الشيخ صباح الخالد من خلال بحث آخر المستجدات وتبادل الآراء ووجهات النظر في الكثير من الأحداث السياسية على الساحتين الافريقية والدولية.

ووفقا للبيان اعرب الوزير التنزاني عن الشكر للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية على دوره في تنمية البلاد، مشيرا الى الزيارة الناجحة للوفد الفني من الصندوق الى تنزانيا في ديسمبر الماضي وموافقته مبدئيا على تقديم قرضين لتمويل مشروعين حيويين هما طريق سريع في غرب البلاد يربطها مع جارتيها بوروندي ورواند ومشروع توسعة وتحديث المستشفى الرئيسي في زنجبار، مؤكدا اهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الصديقين الذي لا يتناسب حجمه حاليا مع العلاقات المتميزة بينهما اضافة الى تشجيع الاستثمارات الكويتية بقطاعيها الحكومي والخاص.