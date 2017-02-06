كيتاروفيتش استقبلت الغانم والمبارك والخالد ووزيري الدفاع والكهرباء

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر أمس الرئيسة كوليندا غرابار كيتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا الصديقة والوفد الرسمي المرافق لفخامتها وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد.

وقد عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين وترأس الجانب الكويتي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وكبار المسؤولين بالدولة. وعن جانب جمهورية كرواتيا الرئيسة كوليندا غرابار كيتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا الصديقة وكبار المسؤولين في حكومة جمهورية كرواتيا.

وقد صرح نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح بأن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وتوسيع أطر التعاون بين الكويت وجمهورية كرواتيا بما يخدم مصالحهما المشتركة وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

هذا وقد ساد المباحثات جو ودي عكس روح التفاهم والصداقة التي تتميز بها العلاقات الطيبة بين البلدين في خطوة تجسد رغبة الجانبين في تعزيز التعاون القائم بينهما في المجالات كافة.

هذا، وبحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والرئيسة كوليندا غرابار كيتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا الصديقة وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك تم بقصر بيان ظهر أمس التوقيع على اتفاقية بين الكويت وكرواتيا بشأن الإعفاء المتبادل للتأشيرات لحملة جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة والخدمة وقعها عن حكومة الكويت نائب وزير الخارجية خالد الجارالله وعن حكومة كرواتيا توميسلاف بوشناق سفير فوق العادة مفوض لجمهورية كرواتيا لدى الكويت.

وقد تبادل صاحب السمو والرئيسة كوليندا غرابار كيتاروفيتش بقصر بيان ظهر أمس الأوسمة حيث قلد سموه فخامتها (قلادة مبارك الكبير) تقديرا وامتنانا من الشعب الكويتي لها ولتعزيز وتقوية العلاقات الطيبة بين كرواتيا والكويت، وتقديرا لموقف جمهورية كرواتيا المؤيد لقضايا الكويت خاصة والقضايا الإنسانية عامة.

في حين قلدت فخامتها سموه (الوسام الأكبر للملك توميسلاف ذو الوشاح ونجمة الصباح العظمى) وهو أعلى وسام في جمهورية كرواتيا.

هذا وأقام صاحب السمو مأدبة غداء على شرف الرئيسة كوليندا غرابار كيتاروفيتش والوفد الرسمي المرافق.

وكانت الرئيسة كوليندا غرابار كيتاروفيتش قد استقبلت رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وذلك بمقر إقامتها بقصر بيان .

كما استقبلت الرئيسة كيتاروفيتش صباح أمس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وذلك بمقر إقامتها بقصر بيان.

كما استقبلت الرئيسة كوليندا غرابار كيتاروفيتش، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وتم خلال اللقاء الذي يأتي على هامش زيارة الرئيسة الكرواتية للبلاد استعراض مجالات التعاون كافة وسبل تنميتها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين اضافة إلى مجمل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وذلك بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير الخبيزي وسفير الكويت لدى كرواتيا الصديقة أيمن محمد العدساني وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

كما استقبلت كيتاروفيتش نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد وذلك بمقر إقامتها بقصر بيان.

واستقبلت الرئيسة كوليندا غرابار كيتاروفيتش وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق وذلك بمقر إقامتها بقصر بيان.

حضر جميع المقابلات رئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بالديوان الأميري محمد أبوالحسن.