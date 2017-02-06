استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.
كما استقبل سموه رئيس مجلـس الأمـــة مـــرزوق الغانم.
واستقبل سموه بقصر بيان صبـــاح أمس سمـــو رئيس مجلس الوزراء الشيـــخ جـــابــر المبــــارك.
كما استقبـــل سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.
هذا واستقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيسة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة د.أمل القبيسي والوفد الرسمي المرافق وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد.
حضر المقابلة نائب وزير شـــؤون الديــــوان الأميـــري الشيــــخ علـــي الجـــراح.