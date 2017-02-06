بحث سفيرنا لدى رومانيا طلال منصور الهاجري مع وزير الدولة لشؤون الطوارئ بوزارة الداخلية الروماني د. رائد عرفات سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الدفاع المدني.

وقالت سفارتنا في رومانيا في بيان تلقته «كونا» د ان السفير الهاجري بحث مع الوزير الروماني تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الدفاع المدني والحالات الطارئة والإنقاذ والإسعاف المدني اضافة الى تبادل الزيارات المشتركة بين المختصين في الجانبين.

وأوضح ان الجانبين بحثا ايضا مقترح مشروع مذكرة تفاهم في مجال الدفاع المدني بين البلدين معلنا بهذا الخصوص عن توجيه دعوة للمسؤولين الكويتيين لزيارة رومانيا للاطلاع على ما وصلت اليه التجربة الرومانية في مجال الدفاع المدني وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين.

وأضاف ان الوزير عرفات أكد له مواصلة قطاع الطوارئ في وزارة الداخلية الرومانية الذي يتولى رئاسته عملية البحث عن المواطن الكويتي المفقود السيد محمد البغلي.

وأشار الهاجري إلى ان وزير الدولة لشؤون الطوارئ الروماني أشاد خلال اللقاء بمستوى العلاقات المتميزة بين الكويت ورومانيا مشيرا إلى ان الوزير الروماني سبق له ان زار الكويت في مايو 2015 ضمن الوفد المرافق لرئيس الوزراء الروماني السابق.