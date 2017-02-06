أعلنت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف أن المفوض السامي زيد رعد الحسين بدأ زيارة هي الأولى من نوعها إلى سلطنة عمان منذ توليه منصبه وتستمر حتى غد الثلاثاء.

وأشار البيان الصادر عن المفوضية إلى أن الحسين سيعقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في مسقط وكذلك ممثلو المجتمع المدني كما سيقدم رسالة كذلك من الأمين العام للأمم المتحدة إلى السلطان قابوس بن سعيد ينقل فيها شواغل الأمين العام بشأن الوضع في اليمن.

ومن المقرر أن يتوجه المسؤول الأممي بعد ذلك إلى الكويت في زيارة هي الأولى كذلك إلى الدولة الخليجية منذ توليه منصبه وتستمر حتى 7 الجاري حيث سيلتقي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ولفت بيان المفوضية الأممية إلى أن المفوض السامي زيد رعد الحسين سيناقش حالة حقوق الإنسان في البلدين خلال زيارته.