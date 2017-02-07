استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس جهاز المراقبين الماليين د.عبدالعزيز الدخيل حيث قدم لسموه تقريرا خاصا حول الخطوات التنفيذية في مجال تنفيذ الاستحقاقات التشريعية وفقا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين ومؤشرات التقرير نصف السنوي الأول عن السنة المالية 2016 ـ 2017.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، حيث أهدى سموه هدية تذكارية من أبناء محافظة الأحمدي بمناسبة مرور أحد عشر عاما على تولي صاحب السمو مقاليد الحكم والاحتفال بمرور 56 عاما على ذكرى الاستقلال ومرور 26 عاما على ذكرى التحرير.