استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد.

واستقبل سموه بقصر بيان صباح أمس وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.

كما استقبل سموه وزير الصحة د.جمال الحربي.

واستقبل سموه رئيس جهاز المراقبين الماليين د.عبدالعزيز الدخيل حيث قدم لسموه تقريرا خاصا حول الخطوات التنفيذية في مجال تنفيذ الاستحقاقات التشريعية وفقا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين ومؤشرات التقرير نصف السنوي الأول عن السنة المالية 2016/2017.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد حيث أهدى سموه هدية تذكارية من أبناء محافظة الأحمدي بمناسبة مرور أحد عشر عاما على تولي صاحب السمو مقاليد الحكم وتولي سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد منصب ولاية العهد والاحتفال بمرور 56 عاما على ذكرى الاستقلال ومرور 26 عاما على ذكرى التحرير.

واستقبل سموه بقصر بيان صباح أمس رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي. كما استقبل سموه عضو المجلس البلدي أسامة العتيبي.

هذا، واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس سفير جمهورية قبرص لدى الكويت شارالامبوس حادجيسافاس وذلك بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد سفيرا لبلاده.

واستقبل سموه سفير جمهورية القمر المتحدة لدى الكويت العارف سيد حسن وذلك بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد سفيرا لبلاده.

كما استقبل سموه سفير المملكة المغربية لدى الكويت جعفر علج حكيم وذلك بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد سفيرا لبلاده.