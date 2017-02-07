هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة مرور 11 عاما على تولي سموه ولاية العهد.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحافي ان الشيخ محمد الخالد بعث ببرقية تهنئة إلى سمو ولي العهد قال فيها: «يشرفني باسمي ونيابة عن منتسبي وزارة الدفاع ان نرفع لمقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني واجمل التبريكات بمناسبة مرور 11 عاما على ولاية العهد والثقة الغالية التي حظيتم بها من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد».

ودعا الخالد المولى، عز وجل، أن يمن على سمو ولي العهد بنعمة الصحة والعافية لمواصلة مسيرة الخير والعطاء قائلا: «نعاهد سموكم بأننا على الولاء والوفاء وحمل الأمانة باقون في المحافظة على امن واستقرار بلدنا العزيز وأن يديم نعمة الأمن والأمان على دولتنا العزيزة تحت ظل القيادة الحكيمة».