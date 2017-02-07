استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر بمكتبه صباح أمس رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة لجمهورية كرواتيا الصديقة الجنرال ميركو شون دوف والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد، حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء معاون رئيس الأركان لهيئة العمليات والخطط اللواء الركن أحمد العميري.

بعد ذلك، قام رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة لجمهورية كرواتيا الصديقة الجنرال ميركو شون دوف والوفد المرافق له بزيارة إلى كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة وكان في استقباله آمر كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة اللواء الركن بحري عبدالله دشتي.

هذا وقدم كبير المعلمين بكلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة العقيد الركن طلب خليفة الفليج إيجازا مفصلا عن الكلية ومناهجها الدراسية ودورها بتأهيل الضباط القادة لتسلم زمام القيادة في وحداتهم.