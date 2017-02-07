القاهرة ـ هناء السيد

تشارك الكويت بوفد من وزارة الدولة لشؤون الشباب في منتدى الشباب العربي «بين أهداف التنمية المستدامة 2030 والأمن القومي العربي» خلال الفترة من 18 إلى 24 الجاري بمحافظة الأقصر الذي ينظمه مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة تحت رعاية جامعة الدول العربية ووزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة والهيئة العامة لقصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية، وبالتعاون والتنظيم المشترك مع إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي ومشاركة كل من إدارة منظمات المجتمع المدني والشباب والرياضة والأمن القومي العربي والتعليم بجامعة الدول العربية.

صرحت بذلك د.مشيرة ابوغالي مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة.

وأكدت أن مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة حرص على تنظيم المنتدى بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لوضع خطة تحرك وآليات تنفيذ لأجندة التنمية المستدامة 2030 في ظل الأوضاع الراهنة بالدول العربية التي تعاني منها أغلبية الوطن العربي من حروب ونزاعات مسلحة وإرهاب تحديات تقف بقوة أمام تنفيذ أجندة التنمية 2030.

وقالت ان فعاليات المنتدى تتضمن جلسات عامة تناقش عدة محاور مهمة هي الشباب العربي بين تطلعات التنمية وتحديات الأمن القومي العربي وتأثير الحروب والنزاعات المسلحة على التنمية، دور جامعة الدول العربية والأمم المتحدة في دعم الشباب بمناطق الصراعات المسلحة، إستراتيجية جامعة الدول العربية والأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بين القرارات ووسائل التنفيذ من اجل التنمية، الأمن القومي العربي: التحديات والحلول للاستقرار من أجل التنمية، أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة والواقع العربي وأولويات التنفيذ عرض للأهداف «1-3-4-8-5-16»، ويأتي القسم الثاني من فعاليات المنتدى ورش عمل للشباب يناقش خلالها ست أهداف من أهداف أجندة التنمية 2030 هي «1-3-4-8-5-16»، مؤكدة أن ورش العمل ستتناول ردود الشباب حول التحديات التي تواجه الوطن العربي وسبل مواجهتها وآلية مشاركة الشباب في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية، وكذلك رؤيتهم حول مقترحات تنفيذ أجندة التنمية 2030 وآلية أشراك الشباب في تحقيق التنفيذ.

من جانبها، أكدت السفيرة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي أن الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط قد أولى موضوع المنتدى اهتماما كبيرا لما يتناوله من موضوعات مهمة تمس الأمن القومي العربي وعلاقته بالبدء في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أن الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية ضرورة قصوى لتتمكن الدول من تنفيذ الأجندة، وأن الصراع الدائر بالمنطقة العربية كانت له تأثيرات سلبية كبيرة على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي كانت أغلبية الدول العربية سائرة في سبيل تحقيقها في أفق 2015، مؤكدة أن الدول العربية مازالت بعيدة عن تعويض ما فاتنا خلال السنوات الماضية بسبب حالة الفوضى التي تشهدها المنطقة، موضحة: إذا كنا جادين في معالجة هذه الأزمة فعلينا اللحاق بركب التنمية، مشيرة إلى أن الدول العربية بحاجة لتطوير خطة عربية قائمة على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لمنطقتنا العربية.

وأشارت العجيزي إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تشارك في تنظيم هذا المنتدى بهدف وضع خطة عمل وتحرك يتم وضعها على أجندة عمل المجالس الوزارية المتخصصة، ويتم تنفيذها بالتعاون مع الأمم المتحدة ومجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة.