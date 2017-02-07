أكدت نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الاقتصاد والمؤسسات والحرف المتوسطة والصغيرة في جمهورية كرواتيا د.مارتينا داليتشي ضرورة إقامة شراكات استثمارية بين أصحاب الأعمال في كل من كرواتيا والكويت.

جاء حديث المسؤولة الكرواتية في كلمتها أمس الاثنين أثناء زيارتها لغرفة تجارة وصناعة الكويت على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى يضم أصحاب الأعمال والجهات الرسمية من المؤسسات المالية والاستثمارية على هامش الزيارة الرسمية للرئيسة الكرواتية كوليندا غرابار كيتاروفيتش إلى الكويت.

وأعربت داليتشي عن أملها بتحقيق أهداف الزيارة المتمثلة في إقامة شراكات بين القطاع الخاص في كلا البلدين وفتح آفاق اقتصادية جديدة، موضحة أن هذه الزيارة والإعلان عن افتتاح سفارة كرواتية في الكويت سيسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي بين البلدين.

وعددت الوزير الكرواتية اهم القطاعات التي يمكن التعاون من خلالها مع الجانب الكويتي وهي قطاع الصناعات العسكرية والمواد الغذائية (الحلال) وصناعة السفن وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الخدمات ومنها السياحة والسياحة العلاجية، مشيرة إلى أن عدد السياح الزائرين لكرواتيا بلغ العام الماضي 16 مليون سائح.

وأشارت إلى أن فتح خطوط جوية مباشرة بين الكويت وكرواتيا سيسهم في تنمية العلاقات التجارية المتبادلة بشكل كبير.

من جانبه، اكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان في كلمة مماثلة العلاقة الاقتصادية والسياسية الطيبة التي تجمع البلدين الصديقين، مشيرا الى الأثر الإيجابي المباشر لهذه الزيارة على زيادة حجم التعاون الاقتصادي بين الكويت وكرواتيا.

وقال الوزان إن الكويت تتميز بنهج ديموقراطي رصين ونظام مصرفي حديث، مبينا أن الحكومة تقوم حاليا بإنجاز مشاريع خطة تنموية تعتمد على الخصخصة وتحرير قوى السوق وتشجيع الاستثمارات.

وأشار إلى أن العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين ليست على المستوى المأمول، الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود على المستويين الحكومي والخاص، مضيفا أن قطاع الأعمال الكويتي يتطلع إلى التعرف على القوانين التجارية والاستثمارية والامتيازات التي تقدم للمستثمرين الأجانب.