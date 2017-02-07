رئيسة جمهورية كرواتيا أكدت خلال افتتاح سفارة بلادها أن زيارتها إلى البلاد مثمرة

كيتاروفيتش: أتمنى توطيد العلاقات الكرواتية- الكويتية بمزيد من الاتفاقيات

قامت الرئيسة كوليندا غرابار كيتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا الصديقة والوفد الرسمي المرافق لها بزيارة المركز العلمي التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي صباح أمس حيث اطلعت على هذا الصرح الحضاري الذي يحمل رسالة واضحة تهدف إلى نشر المعرفة وتنمية الوعي بأهمية المحافظة على البيئة.

وقد كان في استقبالها رئيس مجلس إدارة المركز العلمي سامي فهد الرشيد.

وقد رافق الرئيسة كيتاروفيتش رئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بالديوان الأميري محمد أبو الحسن الذي أقام مأدبة غداء على شرف الرئيسة كوليندا غرابار كيتاروفيتش والوفد المرافق ظهر أمس في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

وكان رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك قد أقام مأدبة عشاء رسمية في أبراج الكويت يوم أمس الأول على شرف الرئيسة كوليندا غرابار كيتاروفيتش والوفد المرافق لها وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد.

كما قامت الرئيسة كيتاروفيتش عصر أمس بزيارة إلى مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، حيث اطلعت على أرجاء المركز المختلفة وعلى هذا الصرح الحضاري وما احتواه من مسارح وقاعات وما تتميز به من تجهيزات عالمية.

ورافقها خلال الزيارة رئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بالديوان الأميري محمد أبوالحسن.