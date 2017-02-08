استقبل النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أمس مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان الأمير زيد بن رعد بن الحسين.

وذكرت «الخارجية» في بيان صحافي ان المفوض السامي اشاد خلال اللقاء بالإنجازات التي حققتها الكويت ولا تزال على صعيد التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان التي تم توثيقها في سجلات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

حضر اللقاء كل نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.احمد ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية ايهم العمر ورئيس مكتب حقوق الإنسان في وزارة الخارجية المستشار طلال المطيري وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية، المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى الكويت زينب بن جلون والوفد المرافق للمفوض السامي لحقوق الإنسان.

كما أقام الخالد مأدبة غداء رسمية على شرف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية الى البلاد.