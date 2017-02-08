قال وزير شؤون الإعلام البحريني علي الرميحي أمس ان الكويت منارة الفكر والتنوير وسباقة في عدة مجالات منها الفن والأدب والإبداع.

وأشاد الرميحي خلال استقباله عميد السلك الديبلوماسي سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح بما تشهده العلاقات البحرينية الكويتية من تطور ونماء على مختلف الاصعدة، مؤكدا على تعزيز سبل التعاون والتنسيق الإعلامي المشترك وتبادل الأخبار والمعلومات والخبرات الفنية والتقنية.

من جهته، أعرب الشيخ عزام الصباح عن شكره وتقديره لوزير شؤون الإعلام على اهتمامه بتعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين الشقيقين، مشيدا من جانب آخر بالإنجازات التنموية والحضارية التي تشهدها مملكة البحرين.