استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

هذا وقد احتفل في قصر بيان صباح أمس بتسلم صاحب السمو أوراق اعتماد كل من السفير بهرامجان إعلايوف سفيرا لجمهورية اوزبكستان والسفير مجاهيدو سومانو سفيرا لجمهورية بنين والسفير تشينتوشيغ زورغيت سفيرا لمنغوليا والسفير ميكيل تشيرفوني سفيرا للاتحاد الأوروبي وذلك كسفراء لبلادهم لدى دولة الكويت.

حضر مراسم الاحتفال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ووكيل الديوان الأميري إبراهيم الشطي، والسفير أحمد فهد الفهد مدير مكتب صاحب السمو، والمستشار في الديوان الأميري محمد أبوالحسن ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله، ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران وآمر الحرس الأميري العميد ركن فهد عبدالرحمن الزيد .