صاحب السمو أشاد بجهود القائمين على هذا المشروع الحيوي لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار وتوفير أعلى مستويات الراحة للركاب

المطوع: نتواصل مع الجهة المنفذة لتقليص الفترة التعاقدية بين 3.5 و4 سنوات

تشكيل لجنة كبيرة جداً تشارك فيها كل الجهات للعمل على تذليل فترة الإنجاز

أعمال الحفر بدأت على مدى 24 ساعة.. وقريباً يبدأون أعمال صب المواد الأساسية للمشروع

نشر إعلان في الصحف يطلب تعيين مهندسين كويتيين للشركة للعمل في مشروع المطار

الصبيح: تحديد اسم المشغل الرئيسي قبل انتهاء العمل بالمشروع

أوزدامير: الرئيس التركي مهتم جداً بمشروع المطار وفي كل مرة يقابلني يسألني عن تطوراته

نتطلع للقيام بمشاريع أكثر وسنوفر جميع المواد بقدر الإمكان لهذا المشروع من الكويت وأيضا سنختار جميع المقاولين الفرعيين من الكويت

هدفنا الأكبر جعل فترة الإنجاز أربع سنوات أو أقل

أكد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أهمية تسهيل عملية إنجاز مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي، مشيدا سموه بالجهود المبذولة من قبل القائمين على هذا المشروع الحيوي المهم الذي يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت الدولي وتوفير أعلى مستويات الراحة والتسهيلات لحركة الركاب،خلال استقباله القائمين على مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي، وقد استقبل صاحب السمو، يوم أمس الثلاثاء، القائمين على المشروع بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ووزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ووزير الأشغال م.عبدالرحمن المطوع، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ليماك القابضة نيهات أوزدامير والوكيل المحلي للمشروع والعضو المنتدب في مجموعة الخرافي مرزوق ناصر الخرافي وأعضاء الشركة حيث قدموا لسموه، حفظه الله، شرحا حول المشروع.

وقال سموه ،رعاه الله، خلال اللقاء «أولا أرحب بكم جميعا سواء من إخواننا الأتراك أو من الكويت»وأعرب سموه عن شكره للعمل المبذول في هذا المشروع من قبل الشركة التركية قائلا «إننا بحاجة ماسة له وكأصدقاء عليهم أن يساعدوننا فيه بسرعة الإنجاز وبنفس الوقت علينا نحن أن نسهل بعض المواضيع التي لا تضر المشروع لذلك نتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله يتم الانتهاء منه في السنوات القادمة».

وشكر سموه الحضور قائلا «شكرا للتهنئة بالعيد الوطني وفي نفس الوقت قد استمعت للحديث الذي قيل من قبل الاخوان الوزراء فيما يتعلق بالمهندسين وأتمنى إن شاء الله يصلون إلى مشاريع أخرى بجانب المطار وأتمنى لكم التوفيق وأتمنى إن شاء الله نشوف المطار بالقريب العاجل».من جانبه، تحدث وزير الأشغال م.عبدالرحمن المطوع قائلا إن المشروع يسير حسب البرنامج المحدد، موضحا أن الفترة التعاقدية للمشروع ست سنوات.

وأشار إلى اجتماعات متواصلة مع الجهة المنفذة، حيث «تم عقد عدة لقاءات بهدف تقليص فترة الإنجاز والآن مطروح تقليص هذه الفترة إلى ما بين ثلاث سنوات ونصف السنة إلى أربع سنوات».وقال ان «عملية تقليص المدة تحتاج إلى ترتيبات معينة وتسهيلات تحتاجها الجهة المنفذة وهم يطلبون بعض التغييرات ويحتاجون نوعا من التغيير ومرونة أكثر لإنهاء المشروع بسرعة أكبر وقد ناقشنا معهم هذه الأشياء وننوي توفيرها لهم».واشار الى انهم في المقابل «وعدونا بأن يقلصوا فترة الإنجاز من ثلاث سنوات ونصف السنة إلى أربع سنوات وشكلنا لجنة كبيرة جدا لتشارك فيها كل الجهات من أجل العمل لتذليل فترة الإنجاز».

وقال «وعدناهم بهذا وسنحقق لهم هذا الشيء بشرط تقلص لنا فترة الإنجاز إلى 4 سنوات أو 3 سنوات ونصف حسب وعدهم»، مشيرا إلى بدء أعمال الحفر وأن العمل مستمر 24 ساعة بأعمال الحفر وقريبا سيبدأون بأعمال صب المواد الأساسية للمشروع.وأضاف «اليوم (أمس) نشر إعلان في الصحف يطلب تعيين مهندسين كويتيين للشركة للعمل في مشروع المطار لأنه مشروع ضخم وحيوي ومهم سيعين فيه كويتيون حتى يأخذوا خبرة من الشركات العالمية».

وأفاد بأنه لدى الشركة المنفذة برنامج اجتماعي سيركز على تأهيل المهندسات الكويتيات للعمل في المشاريع الكبيرة، ومن الممكن ألا يعملن في مشروع مطار الكويت فقط بل من الممكن أن يتم إرسالهن إلى مشاريع كثيرة حول العالم، موضحا أن ابنة رئيس الشركة المنفذة هي التي تبنت هذه الفكرة.من جانبها، قالت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح: إن «هذا المشروع يعتبر من المشاريع الاستراتيجية الموجودة في خطة التنمية»، مؤكدة متابعتها المشروع «مع الإخوان في «الأشغال» لتذليل الصعوبات، خاصة انه بعد حدوث صعوبات يلجأون لنا في لجنة الخدمات في مجلس الوزراء».

وأشارت إلى أن البحث قائم في مكتب التخصيص لدراسة من سيشغل هذا المطار «كما أن هذا المطار كبير جدا ويحتاج إلى عملية تشغيل تعود علينا بالفائدة وبإيرادات للدولة، وهذا كله يسير بالتوازي مع بعضه بحيث ينتهي قبل أن يكتمل العمل بالمطار كي لا نجابه مشكلة انتهاء العمل بالمطار في حين لا تكون الأجهزة والمشغلين متوافرين».وأعربت الصبيح عن أملها بأن يسير العمل بالتزامن بين جميع ما هو مطلوب بحيث يتم تحديد اسم المشغل الرئيسي قبل انتهاء العمل بالمشروع ويتسلم تشغيل هذا المطار إضافة إلى المطارات الأخرى المساندة والمطار الحالي حتى نتمكن من «الارتقاء بمستوى مطارنا كما الدول الأخرى، وهذا الأمر موضوع في خططنا».

من جانبه، شكر رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ليمارك القابضة نيهات اوزدامير صاحب السمو على «إتاحة هذه الفرصة» قائلا «نود التهنئة بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير بالكويت وإن شاء الله يبعد الله الأيام السيئة عن الشعب التركي والشعب الكويتي».

وأوضح اوزدامير أن الرئيس التركي «مهتم جدا بهذا المشروع»، مؤكدا «أن الرئيس في كل مرة يقابله يسأله عن تطورات المشروع».وأعرب عن أمله بأن «نرى قائدي البلدين عند وضع حجر أساس هذا المشروع».فيما أعرب سمو الأمير عن أمنياته للرئيس التركي «بالصحة الجيدة»، متطلعا سموه إلى «حضوره لوضع حجر الأساس».

وتابع اوزدامير قائلا «نحن هنا في الكويت ليس لتنفيذ هذا المشروع فقط لكن للقيام بالاستثمارات، وحصلنا على الرخص من هيئة الاستثمار بذلك، ونتطلع للقيام بمشاريع أكثر، ودائما أؤكد أننا سنوفر جميع المواد بقدر الإمكان لهذا المشروع من الكويت وأيضا سنختار جميع المقاولين الفرعيين من الكويت، وبدأنا بالبحث عنهم وعن شركات كويتية تعمل معنا على مدار 24 ساعة».

وأضاف «بدأنا بتمديد الكيبلات مع شركة كويتية واخترنا مواطنين كويتيين للعمل بالمشروع، ووضعنا إعلانا في الصحف لطلب مهندسين كويتيين»، مشيرا إلى «أننا نعمل في 18 دولة ونتطلع إلى تدريب المهندسين الكويتيين والمواطنين في هذا المشروع لكي يتعرفوا على المشاريع المقامة في بلدهم والمشاريع في الدول الأخرى ونتطلع لأخذهم حول العالم».وذكر ان «هدفنا الأكبر ان الست سنوات مدة طويلة ويجب أن نجعل الفترة أربع سنوات أو أقل»، مؤكدا تعاون الوزراء قائلا «ونحن نشكرهم ونرى أن الحلم الكبير للكويتيين بأن يروا مطارهم أفضل مطار في العالم، وسنعطي اهتماما كبيرا للتدريب والتعليم».

وأكد وجود تواصل مع أعرق الجامعات في تركيا وجامعة الكويت، مضيفا «سندرب المهندسين الجدد وخصوصا السيدات» قائلا ان «زوجتي وابنتي مهندستان وسنخصص اهتماما كبيرا للمهندسات»، مكررا شكره لصاحب السمو للتفضل ومنحهم الفرصة لهذا اللقاء.

حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

المطوع لـ «الأنباء»: وضع حجر الأساس للمشروع أواخر الجاريفرج ناصر

أكد وزير الأشغال م.عبدالرحمن المطوع في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن المسؤولين في شركة ليماك وعدوا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بإنجاز المشروع قبل المدة التعاقدية، موضحين أنهم سيبذلون قصاري جهدهم لتحقيق هذا الغرض بأسرع وقت، كاشفا عن أنه سيتم وضع حجر الأساس لمبنى المشروع في أواخر فبراير وذلك برعاية صاحب السمو. وقال إن المسؤولين في شركة ليماك أبدوا تعاونهم وموافقتهم بفتح المجال وإعطاء الفرصة للشباب الكويتي من حديثي التخرج والكفاءات بضمهم وتوظيفهم في هذا المشروع أو أي مشروع آخر ستقوم الشركة بتنفيذه مستقبلا.

صاحب السمو استقبل ناصر المحمد وجابر المبارك.. ويكرم الفائزين في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن اليوم

تعيين العبدالله والروضان وزيرين للإعلام والشباب بالوكالة

صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مستقبلا سمو الشيخ ناصر المحمد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد يتلقى استقالة الشيخ سلمان الحمود من سمو الشيخ جابر المبارك



من جهة اخرى استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في قصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حيث رفع إلى مقام سموه كتاب استقالة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.

هذا، وصدر المرسوم رقم 33 لسنة 2017 بقبول الاستقالة، وتضمن أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 1 ربيع الأول 1438هـ الموافق 30 نوفمبر 2016م بتعيين سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 312 لسنة 2013 بتشكيل الوزارة، وعلى الاستقالة المقدمة من سلمان صباح سالم الحمود الصباح - وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

مادة أولى:

تقبل استقالة سلمان صباح سالم الحمود الصباح - وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب.

مادة ثانية:

على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

كما صدر مرسوم أميري بتعيين الشيخ محمد العبدالله وزيرا للإعلام وخالد الروضان وزيرا للشباب، وذلك بالوكالة إضافة الى عمليهما.

وتضمن المرسوم أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم رقم 312 لسنة 2013 بتشكيل الوزارة، وعلى المرسوم رقم 33 لسنة 2017 بقبول استقالة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

مادة أولى:

يعين كل من:

1- محمد عبدالله مبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء - بالإضافة إلى عمله وزيرا للإعلام.

2- خالد ناصر الروضان وزير التجارة والصناعة - بالإضافة إلى عمله وزير دولة لشؤون الشباب.

مادة ثانية:

على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

تكريم حفظة القرآن

إلى ذلك، يتفضل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد فيشمل برعايته وحضوره الحفل الختامي لتكريم الفائزين والفائزات في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده العشرين وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الأربعاء، وذلك على مسرح قصر بيان.

وعزَّى رئيس أفغانستان

من جهة أخرى، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس محمد اشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانهيارات الناجمة عن تساقط الثلوج في أفغانستان، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس محمد أشرف غني، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانهيارات الناجمة عن تساقط الثلوج في أفغانستان.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة