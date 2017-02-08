بحث سفيرنا لدى جمهورية كوريا الجنوبية بدر العوضي مع رئيس قضاة المحكمة العليا في كوريا الجنوبية القاضي يانغ سونغ تيه تعزيز العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها لتشمل مجالات اوسع.

وقالت السفارة في سيئول في بيان تلقته «كونا» ان رئيس القضاة الكوري الجنوبي رحب خلال لقائه السفير العوضي بالتعاون مع الكويت لتبادل الخبرات لاسيما في المجال القضائي والقانوني، مؤكدا الاهمية الكبرى التي توليها القيادة الكورية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

يذكر ان المحكمة العليا هي اعلى محكمة في كوريا الجنوبية وتم انشاؤها وفقا للمادة رقم 101 و110 من دستور الجمهورية وتتألف من رئيس المحكمة العليا و13 قاضيا من المحاكم الاخرى يعينهم رئيس المحكمة العليا الذي يتم تعينه من قبل رئيس الجمهورية.