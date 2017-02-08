أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله ان حوار دول مجلس التعاون الخليجي مع ايران سيصب في مصلحة الطرفين ويسهم في احتواء ومعالجة بؤر التوتر في المنطقة.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الجارالله للصحافيين على هامش حضوره حفل السفارة الايرانية في البلاد بالعيد الوطني ردا على سؤال حول تصريح وزير الخارجية الايراني د.محمد جواد ظريف عن استعداد بلاده للحوار مع دول مجلس التعاون الخليجي حول الاوضاع في سوريا واليمن.

وقال الجارالله "بكل ترحيب وايجابية تلقينا هذا التصريح وهو بالفعل ما نتطلع اليه" مضيفا ان الحوار سيكون من مصلحة ايران ومصلحة دول الخليج ودول المنطقة.

واوضح ان هذا الحوار "يسهم بشكل فعال في احتواء الكثير من بؤر التوتر في المنطقة سواء في اليمن او سوريا او اي مكان اخر في منطقتنا وسيقود الى تطويق هذه الصراعات".

وكان الشيخ صباح الخالد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي قد سلم الرئيس الايراني د.حسن روحاني في 25 يناير الماضي رسالة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد تتعلق بالعلاقات الخليجية - الايرانية.

من جهة أخرى اعرب الجارالله عن ترحيب الكويت بالتصريحات الرسمية العراقية الهادفة الى تهدئة ما يثار بشأن ممر خور عبدالله المائي.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الجارالله للصحافيين ردا على سؤال حول التصريحات الرسمية العراقية بشأن (خور عبدالله) وما قابلها من تصريحات نيابية عراقية اخرى.

وقال الجارالله "نحن نرحب بالتصريحات التي تهدف الى التهدئة التي نحن معها ولا نعير اطلاقا اي اهتمام لاي تصريحات اخرى تأجج وتغالط الحقيقة وتسعى الى التصعيد".

واضاف "نحن ننظر الى الجانب الايجابي وتصريحات اشقائنا المسؤولين العراقيين الايجابية حيال الموصوع ومنها تصريح رئيس مجلس الوزراء د.حيدر العبادي وتصريح اخر لوزير الخارجية د.ابراهيم الجعفري وهي المهمة في هذا الاطار".

واوضح ان (خور عبدالله) ممر مائي بين الكويت والعراق "وان ما حصل من اتفاق يخص تنظيم الملاحة وليس ترسيما للحدود"، مشيرا الى ان ترسيم الحدود بين البلدين امر انتهى مع اصدار القرار الاممي (833).

وتابع "نحن بصدد تنفيذ اتفاقية لتنظيم الملاحة بين الكويت والعراق وهي الاتفاقية التي وقعت عام 2012 وشرعنا منذ فترة بتنفيذها ووضع الاسس الفنية للتنفيذ" لافتا الى ان الاجتماعات الاخيرة بين مسؤولي البلدين خلال الفترة من 24 الى 27 يناير الماضي نتج عنها محضر ايجابي يؤكد العملية الفنية لتنظيم الملاحة في (خور عبدالله).

وكانت الكويت والعراق وقعتا على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في (خور عبدالله) عام 2012 والتي تم ايداعها لدى الامم المتحدة انذاك.

وتنص الاتفاقية على انشاء لجنة ادارة مشتركة من ابرز مهامها تنظيم الملاحة في (خور عبدالله) وضمان سلامة الممر المائي والمحافظة على البيئة اضافة الى امور اخرى منها صيانة الخور وتعميق وتوسيع الممر الملاحي والتعامل مع سفن صيد الاسماك في الممر المائي.