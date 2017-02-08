أكد نائب وزير الخارجية، خالد الجارالله، مساء الثلاثاء، أن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا يستوعب جملة من "الأفكار والآراء والتوجهات" بما يصب في مصلحة الجانبين.

جاء ذلك في تصريح الجارالله للصحافيين على هامش مشاركته في حفل السفارة الايرانية بعيدها الوطني تعليقا على تصريح السفير الروسي لدى البلاد في وقت سابق اليوم بشأن تجديد دعوة موسكو الى اقامة منظومة استراتيجية امنية خليجية تضم ايران.

وأوضح الجارالله ان هذا الحوار يحمل امكانية بحث افكار وتوجهات خلال الاجتماع المقبل ،معربا عن الاعتقاد بان هذا الحوار يصب في مصلحة الجانبين والمنطقة.

من جهة اخرى قال الجارالله ان العلاقات الكويتية - الايرانية "متميزة وتاريخية" موضحا ان العلاقات الثنائية قائمة على "مصالح وتفاهمات" مشتركة بين البلدين.

وفي سياق رده على سؤال بشأن تصريح الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عن وجود تدخلات ايرانية في الشأن الداخلي لبلاده أكد الجارالله ان التدخلات خارج اطار الشرعية الاممية في اليمن "لن تقود الى انهاء الازمة ومعاناة الشعب اليمني".

وذكر ان "اي ايادي او دور خارجي في اليمن سيعقد الموقف ولن يقود الى حل والى انهاء معاناة الشعب اليمني"، معربا عن التمنيات بعدم رؤية اي دور خارجي يسهم في تعقيد الموقف واستمرار المعاناة في اليمن الشقيق.