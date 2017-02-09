الحمود: سمو الشيخ نواف الأحمد رجل دولة من الطراز الأول

الصانع: أحد رجالات الكويت الذين كتبوا أسماءهم بحروف من نور في تاريخها

تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد رسائل تهنئة من سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وذلك بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لتولي سموه ولاية العهد عبروا فيهم عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية العزيزة علينا وعلى أهل الكويت جميعا، مشيدين بكل فخر واعتزاز بما تشهده الكويت من إنجازات في شتى المجالات عمت أرجاء البلاد وجعلتها نموذجا يحتذى ومنارة للإنسانية يهتدى بها، داعين الله في علاه ان يسبغ عليه وافر الصحة وتمام العافية وان يحفظه بعنايته ويحيطه برعايته وان يحفظ الكويت العزيزة من كل مكروه وسوء.

وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد رسائل شكر جوابية إلى سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد أعرب فيهم سموه عن بالغ شكره وتقديره على ما عبروا عنه من خالص التهنئة وطيب التمنيات وصادق الدعاء بهذه المناسبة، مبتهلا إلى المولى العلي القدير أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء وعلى أهله الأوفياء وافرا من الأمن والاستقرار والعلياء في سياج منيع من الوحدة الوطنية الصلبة في كنف القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ذخرا للبلاد.

بدوره، هنأ محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، بالذكرى الحادية عشرة لتزكية سموه لولاية العهد.

وقال الحمود إن سمو ولي العهد، حفظه الله، يتمتع بصفات القائد الناجح الذي صقلته التجارب والمواقف، واستطاع بما عهد لدى سموه من كفاءة وصلاح أن يحقق العديد من الإنجازات التي سيذكرها التاريخ بالتقدير والعرفان، لاسيما أنه يعتبر أحد مؤسسي الكويت الحديثة ورجل دولة من الطراز الأول.

وأكد أن ذكرى تزكية سمو الشيخ نواف الأحمد وليا للعهد مناسبة عزيزة على جميع الكويتيين لما لسموه من دور بارز في رسم معالم القيادة السياسية الهادئة والمتزنة تحت قيادة صاحب السمو، فضلا عن بصماته الإنسانية والاجتماعية على المستويين المحلي والإقليمي، فأضحى عطاؤه وخبراته محل احترام وتقدير من الجميع.

وأشار الحمود إلى أن دور سموه في خدمة الكويت محل تقدير قيادتها وعرفان شعبها، داعيا الله العلي القدير أن يحفظ سموه ويمن عليه بالصحة والعافية والعمر المديد.

من جهته، تقدم النائب والوزير السابق المحامي يعقوب الصانع بأسمى التهاني إلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، مؤكدا أن سموه نعم العضيد لصاحب السمو. وقال الصانع، في تصريح صحافي، إن سمو ولي العهد كان عند ثقة سمو الأمير بتزكيته للمنصب ولاية العهد، مشيرا إلى أن سموه من رموز الكويت الكبار الذين عملوا بكل حب وإخلاص وتفان على الارتقاء والنهوض بالوطن في كل المجالات، ويعتبر مثالا للكويتيين في البذل والعطاء حتى خط اسمه بحروف من نور في تاريخ الكويت.

ودعا الصانع لسمو ولي العهد بموفور الصحة والعافية وطول العمر وأن يجعله ذخرا للكويت وأميرها وأهلها.