استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق. م.الشيخ خالد الجراح، في مكتبه بمقر وزارة الداخلية (مبنى نواف الأحمد) امس المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد بن الحسين، بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء خالد الديين.

وقد تم الاجتماع في إطار المباحثات المشتركة وتناول دور الكويت وتعاونها والعلاقات التي تربطها بكل المنظمات الإنسانية الدولية.

وأبرز اهتمام الكويت بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان من خلال استعراض تلك الإنجازات التي تم توثيقها في سجلات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وقد اتفق الجانبان على أهمية دعم حقوق الإنسان والشراكة القوية والمتينة مع كل المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن.

وفي ختام اللقاء أهدى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م.الشيخ خالد الجراح درعا تذكارية للأمير زين بن رعد بهذه المناسبة.