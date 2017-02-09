التصفيات النهائية أقيمت في المسجد الكبير وتم تخصيص لجنة خاصة لكبار السن لمشاركتهم المتميزة حيث بلغ عددهم 106 متسابقين ومتسابقات

27000 حافظ تنافسوا في المسابقة منذ انطلاقها فاز منهم 6201 متسابق

الجبري: 40 جهة شاركت في المسابقة هذا العام تعميم تجربة لجنة المبتعثين في الأعوام القادمة

تحت رعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أقيم صباح أمس الحفل الختامي لتكريم الفائزين والفائزات في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده العشرين وذلك على مسرح قصر بيان، ولدى وصول سموه إلى مكان الحفل استقبل بكل حفاوة من قبل وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري.

وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ جابر العبدالله وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح والوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم تلا أحد الفائزين في المسابقة آيات من الذكر الحكيم بعدها ألقى وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية كلمة إلى الحضور قال فيها:الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين المبعوث بالآيات الباهرة رحمة للعالمين والصلاة على آله وأصحابه الطاهرين إلى يوم الدين.

القرآن كتاب الله الخالد وحجته البالغة على الناس جميعا، ختم الله به الكتب السماوية وأنزله هداية ورحمة للعالمين ومنهاجا كاملا وشريعة تامة لحياة المسلمين قال تعالى: (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا).

صاحب السمو..نيابة عن إخواني في الأمانة العامة للأوقاف، أقف في هذا المقام لأحمد الله على نعمته باستمرار هذه المسابقة حتى هذا اليوم لتبلغ عامها العشرين، وهو انعكاس إيجابي للاهتمام البالغ من قبل سموكم والى إسهاماتكم المتميزة في خدمة كتاب الله تعالى، وحرص سموكم على نشأة جيل من أبناء هذا الوطن على تعاليم الدين الإسلامي الوسطية الصحيحة.

صاحب السمو..إن مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده لتفتخر بهذا المستوى الذي حققته في عامها العشرين، فقد بلغ مجموع المتأهلين للتصفيات النهائية منذ انطلاق المسابقة في عام 1997 حتى عام 2016 قرابة 27 ألف متسابق ومتسابقة وبلغ عدد الفائزين منذ انطلاقها 6201 فائز وفائزة يتلون كتاب الله حق تلاوته ويطبقون مبادئه ومثله وقيمه على أنفسهم وأهليهم ومجتمعاتهم.

فقد بدأت هذه المسابقة عام 1997 بمشاركة متسابقين من 14 جهة رسمية وأهلية، ووصل إجمالي عدد الجهات المشاركة في المسابقة العشرين هذا العام إلى 40 جهة خيرية ورسمية.

وتم ضم العديد من الفئات الخاصة للمسابقة، فبدأنا بذوي الاحتياجات الخاصة ونزلاء دور الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومركز الكويت للتوحد، ومن ثم تمت إضافة فئة المكفوفين، وفي عام 2015 تمت إضافة فئة أخرى جديدة وهي فئة الصم ولم تغفل المسابقة كذلك فئة نزلاء المؤسسات الإصلاحية.

وبحمد الله، فقد خصصت المسابقة هذا العام لجنة تحكيم لأبنائنا المبتعثين بالخارج، وتم اختيار المملكة المتحدة كانطلاقة يتم تعميمها على بلدان أخرى بمشيئة الله تعالى في الأعوام المقبلة.

وتشرفت المسابقة العشرون بتخصيص لجنة خاصة لكبار السن وكانت مشاركتهم متميزة، حيث بلغ عدد المشاركين من الرجال والنساء 106 متسابقين ومتسابقات.

صاحب السمو:إننا لنفخر اليوم بتتويج كوكبة جديدة من حفظة كتاب الله عز وجل في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده العشرين «امتنان لأهل القرآن» لعام 2016 التي بلغ عدد المشاركين فيها 2022 متسابقا ومتسابقة في التصفيات النهائية التي أقامتها في مسجد الدولة الكبير وبلغ عدد الفائزين 201 فائز وفائزة في مختلف شرائح وفئات المسابقة.

واننا نعاهد سموكم أن تواصل الأمانة العامة للأوقاف جهودها الحثيثة في استمرار هذه المسابقة في تخريج الحفظة المتميزين الذين يحفظون القرآن الكريم في قلوبهم ويطبقونه في سلوكهم وينشرون مبادئه السمحة في المجتمع.

صاحب السمو:في ختام كلمتي هذه أتوجه بخالص الشكر والامتنان لسموكم على رعايتكم الكريمة لأهل القرآن ولهذه المسابقة السنوية.

والشكر موصول للأمانة العامة للأوقاف والصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه واللجان المنظمة والعاملة في المسابقة وللمتسابقين والمتسابقات وأولياء أمورهم، ولكل من ساهم بجهده ووقته في إنجاح هذه المسابقة، اللهم اجعلنا لكتابك من التاليين ولك به من العاملين وبالقسط قائمين وبالأعمال مخلصين والحمد لله رب العالمين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعدها تم عرض فيلم خاص عن مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم بعنوان «امتنان لأهل القرآن» ثم تفضل سموه بتقديم الجوائز للفائزين والجهات الفائزة بمسابقة الكويت الكبرى العشرين لحفظ القرآن الكريم وتجويده.

وفي الختام، قدم الوزير محمد الجبري، والأمين العام للأمانة العامة للأوقاف محمد الجلاهمة، هدية تذكارية تكريماً لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ثم غادر سموه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وتقدير.

الجهات الفائزة بالمسابقة للعام 2016

أولا: درع التفوق العام: وقد حصلت عليها «وزارة الأوقاف» وتسلمها وكيل وزارة الأوقاف فريد عمادي.

ثانيا: الدرع الذهبية، وقد حصلت عليها (مبرة المتميزين لخدمة القرآن والعلوم الشرعية)، وتسلمها رئيس مجلس إدارة مبرة المتميزين يوسف الصميعي.

ثالثا: الدرع الفضية، وقد حصلت عليها «جمعية بيادر السلام النسائية»، وتسلمتها رئيسة جمعية بيادر السلام النسائية دلال العثمان.

رابعا: الدرع البرونزية، وقد حصلت عليها «جمعية الإصلاح الاجتماعي» وتسلمها الأمين العام لجمعية الإصلاح الاجتماعي يعقوب الأنصاري.