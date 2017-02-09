الأمير شرّف غداء أسرة الخير في «عزايز» الخميس 2017/2/9 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1321 twitter facebook whatsapp viber telegram email :حجم الخط تكبير A+ تصغير A- بحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والشيخ جابر العبدالله والشيخ فيصل السعود وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد وأسرة آل الصباح الكرام أقام الشيخ علي الجابر مأدبة غداء على شرف سموه وذلك في مزرعة (عزايز) بمنطقة العبدلي. صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لدى وصوله عزايز وفي استقباله الشيخ علي الجابر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد في مزرعة عزايز لفتة أبوية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والشيخ علي الجابر صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والشيخ محمد العبدالله حديث بين صاحب السمو وسمو الشيخ ناصر المحمد ويبدو سمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء والشيخ د.ابراهيم الدعيج صاحب السمو والشيخ علي الجابر يتوسطان بعض الحضور صاحب السمو الأمير والشيخ محمد الخالد صاحب السمو الأمير مع السفير الشيخ عزام الصباح صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مصافحا مستقبليه قبلة على رأس صاحب السمو الأمير ترحيب بصاحب السمو سمو ولي العهد مع عدد من الحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد لدى وصوله إلى مزرعة عزايز الشيخ جابر العبدالله وسمو الشيخ ناصر المحمد والشيخ د.ابراهيم الدعيج والشيخ علي الجابر الشيخ مبارك جابر الأحمد والشيخ حمد صباح الأحمد الشيخ حمد صباح الأحمد والشيخ مبارك جابر الأحمد والشيخ د. سالم الجابر الشيخ فيصل السعود وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد مقبلا أحد الأطفال ويبدو الشيخ فيصل السعود الشيخ ناصر صباح الأحمد خلال مأدبة الغداء حديث بين الشيخ علي الجراح والشيخ دعيج الخليفة الشيخ سلمان الحمود والشيخ د. علي سالم العلي الشيخ علي الجابر والشيخ فهد الجابر الشيخ ناصر صباح الأحمد والشيخ احمد العبدالله والشيخ دعيج الخليفة وبعض الحضور الشيخ محمد الخالد مصافحا الشيخ علي الجابر الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد والشيخ فهد الناصر والشيخ عبدالله الأحمد مع الحضور في عزايز الشيخ علي الجابر مصافحا الشيخ علي الجراح ويبدو الشيخ فهد الجابر الشيخ مبارك الدعيج وعدد من الحضور الشيخ فهد سالم العلي والشيخ فهد الجابر الشيخ فواز الخالد والشيخ احمد الجابر واثنين من الحضور في عزايز الشيخ علي الجابر والشيخ فهد جابر العلي الشيخ ناصر صباح الأحمد والشيخ مبارك الجابر والشيخ محمد الخالد والشيخ سلمان الحمود وجمع من الشيوخ من الحضور في عزايز