بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مع وزير خارجية جمهورية أوزبكستان عبدالعزيز كاميلوف أوجه العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في كل المجالات.

وتم خلال اللقاء الذي جرى في مكتب الشيخ صباح الخالد بوزارة الخارجية بحث مجمل المستجدات على القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وجرى على إثر اللقاء توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم شملت اتفاقية بشأن الإعفاء من تأشيرات السفر لحملة الجوازات الديبلوماسية واتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ومذكرة تفاهم بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وحكومة جمهورية أوزبكستان.

ووقع عن الجانب الكويتي الشيخ صباح الخالد في حين وقع عن الجانب الأوزبكي الوزير كاميلوف.

كما اقام الشيخ صباح الخالد مأدبة غداء رسمية على شرف وزير خارجية جمهورية اوزبكستان عبدالعزيز كاميلوف والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية الى البلاد.

حضر اللقاءات نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.احمد ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير علي السعيد ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية السفير أيهم العمر وسفيرنا لدى جمهورية أوزبكستان أحمد الجيران وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية. وحضر من جانب الضيف سفير جمهورية اوزبكستان لدى البلاد بهرامجان اعلايوف والوفد المرافق.