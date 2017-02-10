أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أمس الخميس عن أنه تم إنشاء مخيم للنازحين العراقيين جنوب الموصل بتمويل من الكويت.

وقال ممثل مكتب المنظمة في أربيل عبدالحميد ميران في تصريح لـ «كونا» إنه بغية إيجاد مأوى مناسب للنازحين العراقيين من مدينة الموصل قامت المنظمة بتوسيع مخيمي القيارة والحاج علي من خلال تشييد 900 خيمة جديدة بدعم من حكومة الكويت.

من جهته، قال وزير الهجرة والمهجرين جاسم الجاف في بيان صحافي إن العدد المتوقع للنزوح من الجانب الأيمن خلال عمليات التحرير يتراوح بين 200 ألف و250 ألف نازح مبينا أن «الحكومة مستعدة لاستقبال هذه الأعداد فضلا عن تأمين الاحتياجات اللازمة لهم».